Juventusnews24.com - Juve Atalanta 0-4: notte fonda allo Stadium, brutta sconfitta per i bianconeri

di Andrea BargioneLIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 28ª giornata di Serie A 2024/25(inviato all’Allianz) – Brutto, bruttissimo ko dellaquesta sera all’Allianzcontro l’di Gian Piero Gasperini. Idopo il gol della Dea su rigore dell1-0 non riescono a reagire e vengono sconfitti dai nerazzurri con un risultato pesante ma giusto.serata per la squadra di Thiago Motta che ora dovrà fare di tutto per non perdere il treno per un posto nella prossima Champions League.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE0-4: sintesi e moviolaINIZIA IL MATCH1? DI GREGORIO CERCA NICO GONZALEZ – Prima palla in avanti per i: palla per l’argentino che si allarga sulla sinistra, chiude la difesa nerazzurra.