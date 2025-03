Juventusnews24.com - Juve Atalanta 0-0 LIVE: crea Kolo Muani, para Carnesecchi!

Leggi su Juventusnews24.com

di Andrea Bargione: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 28ª giornata di Serie A 2024/25(inviato all’Allianz Stadium) – È un’occasione importante per laquesta sera all’Allianz Stadium. Arriva l’di Gian Piero Gasperini, con i bianconeri distanti tre punti: in caso di vittoria, agguanterebbero il terzo posto a parimerito con la Dea e raggiungerebbero il sesto successo consecutivo.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA0-0: sintesi e moviolaINIZIA IL MATCH1? DI GREGORIO CERCA NICO GONZALEZ – Prima palla in avanti per i bianconeri: palla per l’argentino che si allarga sulla sinistra, chiude la difesa nerazzurra.3?– L’attaccante francesee prova a rendersi pericoloso e prova a mettere il pallone in mezzo: esce