Secoloditalia.it - Jovanotti si è liberato dalla sinistra: la castina radical-chic non è più l’ombelico del mondo

Leggi su Secoloditalia.it

Siamo nella puntata di Propaganda Live del 21 febbraio, Diego Bianchi, in arte Zoro, manda in onda l’intervista anei giorni di Sanremo, poco prima della sua esibizione sul palco del festival. Nell’intervista, Zoro prova a spingerepiù volte sul campo della politica e parte chiedendogli se condivide il fatto che questa edizione sia all’insegna della “normalità”. Il cantante toscano lo spiazza ed afferma “A me piace la stabilità. È importante un po’ di messa cantata”. Poi Zoro prova ancora a strattonare Cherubini: “Tu sei sempre stato interprete dei tempi.”, risposta diretta “No, affatto. I tempi sono ininterpretabili”. Zoro insiste provando a portare il cantante nel campo dell’elitismo dichiedendogli se le 170mila canzoni che escono ogni giorno su Spotify non siano troppe.