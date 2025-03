Ilrestodelcarlino.it - Jovanotti e Luca Carboni insieme, le foto scatenano i social

Pesaro, 9 marzo 2025 – Ledicon. Qualche sotto tra i due artisti e altri ospiti alla Vitifrigo Arena di Pesaro per il suo tour PalaJova, dovesi è esibito in quattro date tutte sold out (4, 5, 7 e 8 marzo), che hanno mandato in visibilio i follower. Ma la più significativa è la prima, dove appare unsfocato in primo piano e soprattutto un sorridentemesso a fuoco sullo sfondo. "Nella prima di questedi ieri sera scattate prima di salire sul palco guardate la faccia di, guardatela – scrive Jova su Instagram –. Io lo conosco quello sguardo, è di chi gli sta salendo la voglia feroce e irresistibile di tornare in scena. Torni nel tuo mondo dopo essere stato costretto ad allontanarti e quel profumo ti riaccende tutto, tra paura e richiamo, e al richiamo un artista non resiste.