Lopinionista.it - Jean-Michel Jarre, concerto il 3 luglio in Piazza San Marco a Venezia

Leggi su Lopinionista.it

– foto di Yunling Fang, artista visionario e pioniere della musica elettronica, è pronto a trasformare il palcoscenico diSanin un’esperienza immersiva senza precedenti, fondendo arte, tecnologia e musica in un evento unico. L’appuntamento è per il 3, quando il celebre musicista arriverà nel salotto di(e del mondo) per un esclusivopromosso da Veneto Jazz, con Influxus, Eventi Verona eMusic, in collaborazione con Città die Vela. Maestro indiscusso dell’elettronica e precursore del multimediale,continua a scrivere la colonna sonora del futuro, abbattendo le barriere tra suono, spazio e immaginazione.L’eventono sarà una delle sole due date italiane del tour, entrambe ospitate in luoghi simbolo del patrimonio dell’Umanità:San(3) e l’Anfiteatro degli Scavi di Pompei (5), in un viaggio musicale che fonde storia e avanguardia.