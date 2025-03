Oasport.it - Jasmine Paolini fatica, ma batte Iva Jovic e avanza a Indian Wells

Servono due ore e 10 minuti aper riuscire a disinnescare Iva. L’americana deve cedere alla numero 1 italiana per 7-6(3) 1-6 6-3 al termine di un match molto più combattuto delle previsioni: per la toscana ora una tra la canadese Leylah Fernandez e la rumena Jaqueline Cristian. Si completa la giornata positiva azzurra, coronata anche dalla vittoria di Lucia Bronzetti.Prime fasi non semplicissime per, che devere in più di un’occasione per tenere la battuta anche se non ci sono palle break nei primi due turni di battuta. Ci sono nel terzo, invece, e sono tre, tutte assieme: passaggio a vuoto della toscana, questo, che equivale al 2-3. L’azzurra riesce a riprendersi subito, tornando in parità grazie a un gran game in risposta, tutto giocato in spinta.