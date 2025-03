Oasport.it - Jannik Sinner alle prese con la preparazione: focus sul fisico, lo sparring partner non è una priorità

Leggi su Oasport.it

Ne ha parlato la Gazzetta dello Sport e, a quanto pare, la questione legata allopernon è in cima alla lista delle. Come è noto, il n.1 del mondo, costretto a non giocare fino23.59 del 4 maggio per la squalifica nella vicenda “Clostebol” (3 mesi), deve anche fare i conti con una serie di limitazioni.Fino al 13 aprile non potrànarsi presso strutture affiliate con federazioni nazionali e internazionali, dovendo quindi seguire un iter alternativo. E così, al centro della scena, c’è lafisica per portare avanti un discorso che potrà tornare molto utile al n.1 ATP in vista dei tornei sulla terra rossa che potrà affrontare, ovvero gli Internazionali d’Italia e il Roland Garros.Un ciclo di carichi simili a quello che accade nell’atletica leggera, come sottolineato ai microfoni di Sky Sport dal preparatore atletico del pusterese, Marco Panichi.