Ilrestodelcarlino.it - Jane Austen, un musical celebra la modernità della scrittrice

L’Accademia deldi Castrocaro mette in scena lo spettacolo ‘, donna del futuro’. Alle 17 nella sala delle feste del terrasolano Palazzo pretorio viene ricordata l’autrice di ’Orgoglio e pregiudizio’ e ’Ragione e sentimento’, a 250 anni dalla nascita. Labritannica nel XIX secolo diede vita al genere del ‘romance’, con la figura femminile e la relazione amorosa come temi centrali per lo sviluppotrama, ed è a lei che è dedicata l’esibizione conclusiva del laboratorio intensivo ditheatre. Protagonisti Eleonora Mastropasqua e Alessia Dallari del II anno di corso, Margherita Calidori e Anna Farronato del III, quindi Chiara Ambrosini e Gabriele Pezzospecializzazione post triennio. Drammaturgia, direzionee e regia sono curate dalla direttrice Fabiola Ricci.