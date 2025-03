Thesocialpost.it - Italia, valanga sulla montagna, paura per le persone: soccorsi in corso

Unaha colpito il versante nord del monte Sirente, in Abruzzo, facendo scattare l’immediata mobilitazione dei. Sul posto è stato inviato un elisocproveniente da L’Aquila, dotato dell’unità cinofila specializzata del SocAlpino, per verificare la possibile presenza dicoinvolte sotto la neve.Escursionisti in difficoltà: intervento coordinato dal 118Contemporaneamente, si sta svolgendo un altro intervento sul Sirente, coordinato dal 118 del capoluogo abruzzese, per portare in salvo due escursionisti in difficoltà. I due, rimasti bloccati in un altro punto della, hanno segnalato l’impossibilità di proseguire la discesa verso valle.Le operazioni di socsono ine restano sotto monitoraggio costante.L'articoloper leinproviene da The Social Post.