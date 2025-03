Liberoquotidiano.it - Italia bancomat dei migranti: le conseguenze devastanti della mossa delle toghe

Il rischio è di migliaia di ricorsi e risarcimenti da capogiro. Soldi che lo Stato, cioè noi, potremmo dover corrispondere a profughi veri e presunti (il rapporto è di uno a dieci) che prima di sbarcare in, essere accolti e aver ricevuto ogni tipo d'assistenza sono stati trattenuti dal governo sulle navi, non certo per crudeltà – come sbraita la sinistra – ma ad esempio in attesa di un accordo sulla redistribuzione in altri Paesi. «Attenzione», ci dice Nicola Molteni, sottosegretario leghista al ministero dell'Interno, «perché chi ci assicura che qualcuno, facendo leva su questa sentenza, non denunci il “trattenimento forzato” anche quando viene assegnato un “porto sicuro” più lontano di quello che pretendono le Ong?». La sentenza è quellaCassazione di cui abbiamo dato conto ieri: i giudici hanno disposto un indennizzo per isbarcati a Catania il 25 agosto 2018 dopo dieci giorni d'attesa.