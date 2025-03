Gamberorosso.it - Istanbul sta scoprendo la mixology (malgrado i prezzi alti): i migliori cocktail bar

è l’unica grande città europea senza unbar di un certo livello. Nessuno di essi compare tra le prime cento insegne della The World’s Fifty Best Bars e nell’aggregatore Top 500 Bars, che considera decine di fonti per stilare un ranking mondiale, figura per un soffio il solo Moretender’sCrib, alla posizione 493. Le ragioni di questo ritardo nella vivace scena mondiale delladi una metropoli da 15 milioni di abitanti, si spiega in vari modi:pur vantando grandi tradizioni gastronomiche frutto di straordinarie contaminazioni si è proposta solo di recente sulla scena gourmet, come dimostra il fatto che ci sono solo 14 ristoranti stellati, uno con due stelle e 13 con una stella, distribuiti tra le sole, Izmir e Bodrum, tutte località turistiche.