Israele elettricità bloccata a Gaza per mettere pressione a Hamas

Il ministro dell’Energia israeliano Eli Cohen ha ordinato alla Israel Electric Corporation di sospendere la fornitura di energia elettrica alla Striscia di, una decisione che mira a fare crescentesu, il gruppo militante che attualmente detiene 59 ostaggi israeliani.Mossa strategica controLa mossa, che arriva in un contesto di escalation del conflitto, è stata comunicata dal Times of Israel, un giornale israeliano. In un videomessaggio, Cohen ha dichiarato: “Utilizzeremo tutti gli strumenti a nostra disposizione affinché tutti gli ostaggi tornino e ci assicureremo chenon sia anel ‘giorno dopo’”. Questo rappresenta un ulteriore passo nella strategia israeliana di esercitare massimasulla milizia palestinese.Situazione umanitaria aCon la sospensione dell’, la situazione nella Striscia dipotrebbe ulteriormente complicarsi, aumentando le difficoltà umanitarie nella zona già gravemente colpita dal conflitto in corso.