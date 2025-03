Lapresse.it - Israele blocca la fornitura di elettricità a Gaza

Leggi su Lapresse.it

Il ministro israeliano dell’Energia, Eli Cohen, ha dato istruzioni alla Israel Electric Corporation (Iec) di interrompere immediatamente ladi, in un apparente tentativo di fare pressione sulla Striscia, dove sono ancora detenuti 59 ostaggi. Lo riporta il Times of Israel, citando una dichiarazione video di Cohen. “Impiegheremo tutti gli strumenti a nostra disposizione affinché tutti gli ostaggi ritornino e faremo in modo che Hamas non sia ail ‘giorno dopo’“, ha detto Cohen.vuolere anche l’ingresso di merci nella StrisciaLa mossa giunge dopo cheha annunciato di volerre l’ingresso di merci aper quello che ha definito il rifiuto di Hamas di accettare la proposta di estendere la fase iniziale dell’accordo per il cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi, e ha minacciato “ulteriori conseguenze” e il ritorno alla guerra.