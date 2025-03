Lanazione.it - Ispezioni e rilievi al centro migranti: "Dieci profughi saranno trasferiti"

"Abbiamo fatto richiesta di trasferimento di 10 ospiti in altre strutture per ottemperare aidella Asl". Lo comunica, attraverso una nota, Valori Solidali, gestore del Cas di San Pellegrino. Non solo: "Giovedì la Prefettura, durante una ispezione al Cas, ci ha confermato il via libera al trasferimento, che avverrà non appenanote le strutture di destinazione – continua Valori Solidali –. Il numero deipresenti a San Pellegrino è dunque destinato in poco tempo a passare da 75, quota che ricordiamo è stata a suo tempo comunicata via Pec dalla Prefettura al gestore della struttura e all’amministrazione comunale, a 65". Nel frattempo, con un’ordinanza, il sindaco di Firenzuola Giampaolo Buti, chiede un’ulteriore riduzione degli ospiti, portandoli a 50. Una decisione in linea con le indicazioni date dal consiglio comunale firenzuolino, che ha chiesto una diminuzione degli ospiti, e poi la chiusura della struttura.