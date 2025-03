Quotidiano.net - Irriducibile John Fante. Geniale fino all’ultimo

Torno a parlare di, per invitarvi a leggere l’ultimo romanzo che ha scritto, nel 1982, quando aveva 73 anni: Sogni di Bunker Hill (prima edizione italiana, 1988). Sua figlia Victoria – una donna straordinaria che ho il piacere di conoscere e considero un’amica – mi ha confermato quello che è successo, dal sapore leggendario. Suo padre nel 1982 stava molto male, non ci vedeva più e gli avevano amputato tutte e due le gambe, praticamente era dato per morto. Andava spesso a trovarlo anche Bukowski, che lo considerava il suo maestro: "was my God." diceva sempre. E ancora : "(.) mi hai aiutato / a mettere le parole / sulla carta / come volevo io. / sono felice di averti incontrato alla fine / anche se stavi / morendo". Be’, a un certo punto Joyce, la moglie di, chiamò i figli: "Vostro padre ha ricominciato a scrivere" disse.