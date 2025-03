Lanazione.it - Ippodromo Sesana, doccia fredda. Saltano le corse di aprile e maggio

Leggi su Lanazione.it

Montecatini Terme, 9 marzo 2025 – Salta la riapertura prevista per il 13. L’perde per l’ennesimo anno i convegni dida disputarsi in primavera, tra l’altro proprio quest’anno era stato annunciato un ritorno ai tempi d’oro dell’impianto con il classico convegno nella domenica di Pasqua. Il ritardo nella riapertura è motivata da lavori strutturali piuttosto urgenti che riguardano l’area della tribuna ma, visto che il calendario nazionale per leippiche di tutto il 2025 è stato ufficializzato dal Masaf a fine ottobre 2024, la domanda sorge spontanea: perché questi lavori non sono stati fatti in questi mesi di chiusura così da arrivare alla data stabilita per la riapertura con l’impianto perfettamente agibile? La procedura burocratica per tali interventi è sicuramente complessa, fatto sta che tale lentezza si materializza per ilcon una perdita di ben 212.