Ipotesi azionariato popolare | Servono risorse e stadio nuovo

"L’? In tutta sincerità dubito che possa funzionare realmente, in Italia in generale e in una realtà come la nostra in particolare. O meglio, potrebbe, mauna serie di condizioni di partenza imprescindibili che al momento non vedo. Partendo da una nuova proprietà". Luca Pecchioli, esponente di spicco della tifoseria biancazzurra, ha così commentato una delle proposte che il vice presidente del comitato toscano Figc – Lnd Massimo Taiti ha lanciato ieri dalle pagine de La Nazione, in merito al futuro del Prato. Il delegato del Coni ha in mente in particolar modo il cosiddetto "modello tedesco": a partire dal 1998, per favorire la competitività delle compagini sportivi, la Federazione tedesca ha fatto sì che i club potessero organizzarsi come società per azioni, ma che un singolo privato non potesse detenerne più del 49%, lasciando il restante 51% in mano ai soci.