Inzago prof picchiato dall’alunno | Non dimenticherò mai la rabbia e la ferocia

(Milano), 9 marzo 2025 - Un rimprovero in classe, il risentimento e laprobabilmente “covati” per settimane e l’altra sera l’incubo: insegnante di scuola media aggredito e pestato in piazza ada un alunno 14enne e da un suo amico. L’aggressione Pugni e colpi al volto che gli hanno provocato una frattura naso mascellare, contusioni varie e venti giorni di prognosi. A carico del ragazzino è già partita una denuncia per lesioni alla Procura del tribunale dei minorenni. L’identificazione del secondo aggressore è in corso. Tutta la drammatica sequenza, tuttavia, è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza che si affacciano sul parcheggio. L’episodio che si è consumato una settimana fa, a mezzanotte inoltrata, oggi suscita sgomento in tutto il paese in provincia di Milano.