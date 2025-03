Ilgiorno.it - Inzago, discarica Systema. Via all’iter per i permessi. Esplode la polemica politica

Impianto di trattamento rifiuti sull’area della, l’iter avanza, e a pochi giorni dall’ultima riunione della commissione di vigilanza si scatena la. Rifondazione comunista al Comune in un volantino: "In commissione informazioni incomplete e mancanza di trasparenza". Replica dell’assessore all’Ambiente Camagni: "La documentazione è pubblica, i tecnici erano a disposizione. È il momento di lavorare: non di criticare e basta". Sono ben due intanto le assemblee pubbliche già convocate sul tema: una il 14 marzo alle 21 dal Pd e da Rc; la seconda, il 29, indetta all’amministrazione comunale. Entrambe si terranno al centro De Andrè. Al centro lo stato dell’arte del progetto, che prevede la realizzazione di un impianto di trattamento da 60 mila tonnellate l’anno di rifiuti speciali non pericolosi.