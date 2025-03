Inter-news.it - Inzaghi su Inter-Feyenoord: «Non sarà semplice. Non ci sarà Zielinski!»

Simonesi è espresso sulla prossima sfida tra, indicando il suo punto di vista sulle difficoltà connesse al ritorno degli ottavi di finale di Champions League.IL COMMENTO – Simonesi è pronunciato a Sport TV sul prossimo impegno della suacontro il. Il tecnico nerazzurro ha posto l’accento sul fatto che il match non dovrà essere sottovalutato, stanti gli elementi di forza degli olandesi: «L’cercherà di disputare un grande ritorno, consapevole che non, visto che dall’altra parte ciuna squadra di assoluto valore. Recuperi? No, saremo quelli visti contro il Monza. Non ci».sull’importante successo dell’contro il MonzaIL RAGIONAMENTO –ha poi proseguito parlando della vittoria dei suoi calciatori contro il Monza con il punteggio di 2-1.