Inzaghi lancia l'allarme: "Lautaro era affaticato. Perderemo Zielinski per un po' di tempo"

L’Inter ribalta il Monza dopo il doppio vantaggio dei brianzoli: le dichiarazioni in conferenza stampa dell’allenatore nerazzurroSimonetira un sospiro di sollievo. L’Inter completa la rimonta nel secondocontro il Monza ultimo in classifica e si porta momentaneamente a +4 in classifica sul Napoli.Simone(LaPresse) – Calciomercato.itBirindelli e l’ex Keita gelano San Siro, prima della reazione dei campioni d’Italia che ribaltano il risultato grazie ad Arnautovic, Calhanoglu e allo sciagurato autogol di Kyriakopoulos.inizia la conferenza stampa facendo il punto sull’infermeria: “Martinez era, ma non ci sono allarmismi. Vediamo come si evolve nei prossimi giorni.ha sentito qualcosa al polpaccio, farà gli esami ma loper un po’ di”.