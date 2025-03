Inter-news.it - Inzaghi: «Inter ripresa e vittoria meritata! Stagione da 60 partite»

Leggi su Inter-news.it

dopo-Monza terminata sul punteggio di 3-2 a San Siro, in un’vista rilasciata suTV ha espresso la sua soddisfazione per la rimonta e la grande reazione di squadra.IL COMMENTO – Simoneha parlato così dopo la partita: «Alla squadra ho detto che dovevamo rimanere lucidi e così è stato. Nel primo tempo il Monza ha speso tanto nel coprire il campo, quindi dovevamo rimanere corti in partita e poi nel secondo tempo abbiamo visto tutti che cosa hanno fatto i ragazzi, sono stati bravissimi. Tutta la squadra ha fatto bene, anche chi è entrato. Abbiamo meritato la, ma allo stesso vanno fatti i complimenti al Monza. Arnautovic in forma? Ha giocato tantedi alto livello, per noi è importante. Stasera lo ha dimostrato, così come tutta la squadra».Le scelte difaranno la differenzaTANTE– Sulle scelte di formazione, considerati i tanti infortuni, ha parlato così: «Devo cercare di utilizzare tutte le risorse a disposizione perché sarà unalunghissima, arriveremo a 60con il Mondiale per Club.