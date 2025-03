Inter-news.it - Inzaghi: «Inter ha meritato. Triplete? Dovevo fare il gesto delle 4 dita»

Leggi su Inter-news.it

Simonesi è pronunciato al termine di-Monza, match vinto dalla squadra nerazzurra per 3-2. Di seguito le sue parole.IL COMMENTO – Simonesi è così espresso a Sky Sport nel post-partita di-Monza, match vinto dai nerazzurri con il punteggio di 3-2: «Bisognai complimenti al Monza per il modo in cui è venuto a giocare a San Siro. Allo stesso modo, devoun plauso ai miei ragazzi per come hanno reagito allo svantaggio. Sono stati bravi a riprendere la partita, probabilmente siglando il record di tiri totali in questa stagione.? Avrei dovuto correggermi parlando di ‘quattro titoli’, dato che abbiamo ancora il Mondiale per Club. Quello che vogliamoè onorare ogni competizione, cercando diogni partita senza guardare troppo al calendario e ai vari impegni stagionali».