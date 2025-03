Inzaghi | Ecco perché è giusto che l’Inter sia prima

Leggi su Ilnerazzurro.it

In una serata ricca di emozioni, i nerazzurri si trovano sotto di due gol ma riescono a ribaltare il Monza con una vittoria pesantissima, che per qualche ora li porta a +4 sul Napoli. A commentare la sfida ai microfoni di Sky Sport è il tecnico Simone.Sull’aneddoto con Nesta“Grandissimo compagno e capitano, alla Lazio abbiamo vissuto tante battaglie insieme. Poi al Milan è stato compagno di mio fratello e c’era stata anche qualche discussione tra noi. – racconta– Bisogna però fare i complimenti a lui e al Monza, che ha giocato un’ottima gara a San Siro. Così come vanno fatti ai miei ragazzi per la rimonta. Non era semplice ribaltare una partita sotto 2-0 contro un avversario compatto e organizzato. Siamo rimasti lucidi, abbiamo fatto il nostro record stagionale di tiri, 30 o 31: bravi,in Serie A le partite sono tutte complicate”.