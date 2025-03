Inter-news.it - Inzaghi, ecco i gol dalla panchina! Arnautovic oggi il vero vice-Thuram

L’Inter esce vincentesfida contro il Monza con una rimonta sofferta e sudata, ma a brillare è stato. L’austriaco, schierato titolare da Simonein coppia con Lautaro Martinez, ha risposto presente nel momento di maggiore difficoltà. SCINTILLA DECISIVA – Con Marcusancora non al meglio della condizione fisica,ha scelto di affidarsi all’esperienza e alla fisicità di Marko. Nel primo tempo, mentre la squadra faticava e si trovava sotto di due reti, l’austriaco è stato l’unico a dare segnali positivi. Con la sua capacità di proteggere il pallone, giocare di sponda e creare spazi per i compagni, è riuscito a tenere in vita l’attacco nerazzurro. La sua rete al 45’ è stata fondamentale: sfruttando un’azione ben orchestrata,si è fatto trovare pronto in area e ha battuto Turati con freddezza, accorciando le distanze e riaccendendo le speranze nerazzurre.