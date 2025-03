Internews24.com - Inzaghi e la svolta nella comunicazione: cosa ha cambiato in meglio il tecnico dell’Inter

di Redazionee le novità nel modo di comunicare:per l’allenatorehato nell’atteggiamento e nel modo di comunicare, su questo si sofferma La Gazzetta dello sport sul, in lotta scudetto con Napoli e Atalanta.LA– «Il cambio di passo di Simonesi nota non solo nell’atteggiamento del corpo in campo, ma anche nelle dichiarazioni: risponde, precisa, puntualizza. Attacca. Spesso si toglie qualche sassolino (dopo la vittoria sul campo del Feyenoord ha aggiunto piccato: “Bene, ma vengo giudicato ogni due giorni e mezzo.), polemizza in campo sbraitando verso gli arbitri, uscendo – di parecchio – dalla propria area tecnica, risponde alle dichiarazioni pressanti di Antonio Conte con bordate che da Milano raggiungono Napoli con la velocità del suono»VELENOSO – «In una parola? Veleno.