Calciomercato.it - Inzaghi alza ancora la posta: “Gli obiettivi sono quattro”

Il tecnico nerazzurro ha parlato dopo la sfida con il Monza: le sue parole nell’immediato post garaSimonefa i complimenti all’Inter dopo la vittoria in rimonta contro il Monza. Chi si aspetta un rimbrotto alla squadra per essere andata sotto di due gol, rimane deluso. Intervenuto a ‘DAZN’, il tecnico nerazzurro fa i complimenti ai suoi: “Abbiamo fatto una grande gara, ho fatto i complimenti ai ragazzi. Sul 2-0 siamo rimasti lucidi, abbiamo fatto un grandissimo secondo tempo. La vittoria è meritata, complimenti al monza. Andiamo avanti partita dopo partita, tra 70 ore torniamo in campo”.la: “Gli” (LaPresse) – Calciomercato.itCALHANOGLU – “Sappiamo cosa rappresenta per noi. Sii è dovuto fermare 2-3 volte e la condizione ne ha risentito.