Internews24.com - Inzaghi a Sport Tv: «Feyenoord? Nessun recupero, avrò quelli avuti col Monza tranne Zielinski»

Leggi su Internews24.com

di Redazione, le dichiarazioni dell’allenatore dopo il match di ieri che ha permesso ai nerazzurri di mantenere il primo posto in Serie AAl termine della partita che ha visto l’Inter uscire vittoriosa contro il, Simoneha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni diTV riguardo gli eventi avvenuti al Meazza e sulla prossima sfida contro ilin Champions League.LE PAROLE DELL’ALLENATORE NERAZZURRO – «Come sta il cuore dopo la rimonta? E’ stata una partita sofferta, come tutte quelle di Serie A, comunque abbiamo fatto un gran secondo tempo e meritato la vittoria. Dobbiamo sempre crescere e migliorare, siamo insieme da quasi 4 anni e ci sono dei principi di gioco ben consolidati, ma da continuare a migliorare. Il ritorno col? Cercheremo di fare un grande ritorno, sapendo che non sarà semplice perché affrontiamo una squadra di assoluto valore.