Inzaghi a Dazn | Vittoria meritata tutte le gare nascondono delle insidie Le sensazioni sull’infortunio di Zielinski non sono positive sul mio gesto del 3…

di RedazioneL’allenatore dell’Inter, Simone, ha voluto dire la sua dopo laottenuta in campionato contro il MonzaIntervenuto nel corso del postpartita di Inter Monza ai microfoni di, Simoneha commentato così laottenuta dai suoi ragazzi in rimonta in questa 28^ giornata di Serie A.SUL MATCH – «Sì, assolutamente. Abbiamo fatto una grande gara, ho fatto i complimenti ai ragazzi perché nonostante il 2 a 0. Sul primo gol dovevamo fare meglio, il secondo è stata una gran giocata di Keita, però siamo rimasti lucidi. Abbiamo fatto un grandissimo secondo tempo, con 30-31 tiri. La. Complimenti al Monza perché è venuto a fare una gara compatta, sidifesi bene, ripartivano.le gara. Andiamo avanti partita dopo partita, tra 72 ore saremo in campo col Feyenoord».