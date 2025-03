Ilrestodelcarlino.it - Invasione di conigli sull’argine del Senio

Il muso deiispira tenerezza, ma il loro proliferare incontrastato in zone rurali è fonte di forte preoccupazione per i danni che possono causare alle coltivazioni. E’ quanto sta avvenendo da un paio di anni a questa parte sui campi della zona di San Severo, a Cotignola, nei pressi dell’argine destro del. Abbiamo fatto una perlustrazione nelle vicinanze della chiesa della frazione e ci hanno accolto decine diche in piena libertà saltellano da una parte all’altra. Raggiunto l’argine, questo è apparso bucherellato, come fosse una groviera, da decine di tane dio a perdita d’occhio. Va detto che questi simpatici animaletti non sono annoverati tra quelli responsabili di eventuali danni strutturali agli argini: le tane, solitamente, non sono scavate in profondità come avviene invece con gli istrici, ma la visione delle buche, una dietro all’altra, soprattutto dopo due anni di piene e alluvioni, colpisce.