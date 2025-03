Calciomercato.it - Inter, nuova bufera: l’attacco tira in ballo lo scudetto dei veleni

Situazione spinosa in casa nerazzurra: tornano in auge i ricordi del passato e la lotta per lonel 2022La vittoria in rimonta contro il Monza comporta per l’di vivere un’altra giornata da capolista, indipendentemente dal risultato del Napoli contro la Fiorentina., tornano in auge i ricordi della lotta al titolo del 2022 (LaPresse) Calciomercato.itAl termine dei primi 45 minuti della sfida del Maradona, gli azzurri hanno chiuso in vantaggio grazie alla rete di Romelu Lukaku. Un gol arrivato dopo unvento non propriamente perfetto di De Gea. La respinta del portiere spagnolo sulla conclusione di McTominay è finita proprio sui piedi del centravanti belga, che ha siglato il vantaggio. Un errore che non è passato inosservato, soprattutto sui social.Su X infatti tanti tifosi di altre squadre in lotta per il vertice, in particolare sostenitori dell’, hanno puntato il dito contro il portiere spagnolo della Fiorentina.