Inter-Monza, Zufferli non al top! Ma prende la sufficienza – CdS

Messo in cascina il 3-2 dell’, il Corriere dello Sport come di consueto lascia i suoi voti all’arbitro e al VAR, ora parte fondamentale per il calcio europeo.SUFFICIENTE – Archiviato il 3-2 in rimonta a San Siro contro l’ostico, sulle colonne del Corriere dello Sport, come di consueto, si analizza la prestazione dell’arbitro e dei suoi assistenti. Anche a causa di una partita ricca di gol, la prima impressione secondo il Corriere dello Sport sul fischiettonon era perfettamente centrato. Il gomito (non una gomitata, eh?) di Dumfries su Dany Mota è netto e evidente. Sui gol invece, prima il tocco di mano di Lautaro Martinez e poi il gol del 3-2 aspetta il segnale del VAR. Sul gol del vantaggio nerazzurro, a Turati il miracolo non riesce per millimetri. Anche se la chiamata della Goal Line Tecnology arriva con estremo ritardo.