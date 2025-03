Internews24.com - Inter Monza, una “nuova” faccia nerazzurra: numeri, curiosità e protagonisti del successo in rimonta contro i brianzoli

di Redazione, tutti ie ledel grandenerazzurroL’ha dimostrato grandissima determinazione nel ribaltare il punteggio della partita di ieriil, ottenendo tre punti cruciali e mantenendo la leadership in classifica con 61 punti dopo 28 partite. Le reti di Arnautovic e Calhanoglu, insieme all’autogol di Kyriakopoulos, hanno segnato una vittoria significativa dopo i gol iniziali di Birindelli e e dell’ex Keita per il. Un” quella vista a San Siro ieri: È stato fondamentale l’assist di Dumfries per il gol di Arnautovic e la sponda di Bisseck per il pari di Calhanoglu. Secondo i dati raccolti da.it, il difensore tedesco ha così registrato il suo secondo assist nelle ultime tre partite casalinghe, mentre Dumfries ha partecipato a otto gol in Serie A finora, pareggiando il suo totale di partecipazioni dell’a scorsa stagione.