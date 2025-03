Inter-Monza pagelle GdS | Pavard il peggiore il migliore…

Leggi su Ilnerazzurro.it

GdS. La Gazzetta dello Sport incorona Denzel Dumfries come migliore in campo nella vittoria dell’contro il, assegnandogli un 7 in pagella: “Assiste Arnautovic di testa, guida la rimonta imponendo il suo fisico e svettando su tutti i palloni alti. Certo, quel cucchiaio a fine primo tempo.”.Stesso voto per Hakan Calhanoglu, autore di un gol spettacolare: “Rete bellissima che ricorda quella celebre di Thiago Alcantara contro il Porto. Cresce in fiducia e condizione, sfiorando anche la doppietta”.Molto positiva anche la prova di Marko Arnautovic (7): “Decisivo con il gol dell’1-2 prima dell’vallo, dopo aver già sfiorato la rete di testa. Macchinoso, sì, ma è un fattore”.Determinante l’ingresso di Yann Bisseck (6,5), che ha dato nuova energia alla squadra: “Tutto quello chenon era riuscito a offrire.