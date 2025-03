Internews24.com - Inter Monza, i quotidiani incensano Dumfries: voti altissimi per l’olandese!

di Redazione, iper! Le pagelle dopo la vittoria di ieri in campionatoCorsa, assist e tanto altro: Denzelè stato tra i trascinatori dell’nella rimonta compiuta ieri sera dallo 0 a 2 delal 3 a 2 finale. Anche i principalisportivi riconoscono la prestazione super del, dandogli ottimiin pagelle: secondo la Gazzetta dello Sport è lui il migliore tra i nerazzurri. E Simone Inzaghi non ci rinuncia: è l’unico esterno destro rimasto disponibile dopo la serie di infortuni che ha colpito le corsie dei nerazzurri, ma nonostante ciò il tecnico punta ciecamente su di lui e non gli risparmia neppure qualche minuto a gara in corso.La Gazzetta dello Sport, 7 – «Assiste Arnautovic di testa, guida la rimonta imponendo il suo fisico, andando a saltare su tutti i palloni alti.