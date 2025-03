Inter-Monza 3-2 in rimonta nerazzurri restano al comando della classifica

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Vittoria più sofferta del previsto per l'che batte 3-2 inilnell'anticipo del sabato sera28/a giornata di Serie A, disputato oggi 8 marzo allo stadio 'Meazza' di Milano. L'resta alSerie A, anche in caso di vittoria del Napoli domani in casa con la Fiorentina. .