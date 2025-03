.com - Inter-Monza 3-2 in rimonta, nerazzurri restano al comando della classifica

Leggi su .com

(Adnkronos) – Vittoria più sofferta del previsto per l’che batte 3-2 inilnell’anticipo del sabato sera28/a giornata di Serie A, disputato oggi 8 marzo allo stadio ‘Meazza’ di Milano. L’resta alSerie A, anche in caso di vittoria del Napoli domani in casa con la Fiorentina. Al ‘Meazza’ gli ospiti trovano il doppio vantaggio con Birindelli al 32? e Keita al 44?. Nel recupero del primo tempo accorcia le distanze Arnautovic e Calhanoglu al 64? e Lautaro al 78? completano la. Insalgono a quota 61, +4 sul Napoli e +6 sull’Atalanta. I brianzoliultimi a quota 14 e con un piede e mezzo in Serie B. I padroni di casa partono all’attacco. Al 5? tentativo su calcio piazzato di Calhanoglu, Turati sicuro in presa alta.