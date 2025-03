Inter-news.it - Inter-Monza 3-2, il tabellino della partita della 28ª giornata di Serie A

è terminata da pochi minuti con il punteggio di 3-2: questo ilvalida per la ventottesimadiA 2024-2025.L’ABBIAMO VINTA! – Per la prima volta in stagione l’vince unadopo essere stata sotto nel punteggio! Ma la rimonta è clamorosa, perché arriva contro ilultimo in classifica che era andato avanti 0-2 al 45?. E con un gol dell’ex (fischiato) Keita Baldé, uno che certo non ha lasciato un grande ricordo e che stava diventando il solito che puniva tornando da avversario. Fondamentale l’1-2 nel recupero di Marko Arnautovic, poi una fame e una rabbia da grande squadra per non accettare il risultato sfavorevole hanno fatto il resto. Hakan Calhanoglu (secondo tempo sontuoso dopo un primo negativo) e un autogol di Georgios Kyriakopoulos fissano il 3-2 che vale il +4 almeno per una notte.