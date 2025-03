Internews24.com - Inter Feyenoord streaming LIVE e diretta tv: dove vedere il match di Champions

Leggi su Internews24.com

di Redazionetv:ildiLeague dei nerazzurri di Simone Inzaghisi giocherà martedì 11 Marzo, il fischio di inizio della gara è previsto per le 21:00 a San Siro. La partita è valida per il ritorno degli ottavi di finale diLeague, i nerazzurri arrivano algalvanizzati dall’esito dell’andata, 0-2 infatti il risultato in favore della squadra di Inzaghi. Dopo una solida prestazione al De Kuip sarà importante non avere cali di concentrazione, un elemento che gioca a favore dei nerazzurri che questa volta sarà per la maggior parteista. Fino a questo momento il cammino europeo dell’è stato molto buono: adesso nel mirino c’è il passaggio del turno per staccare il pass dei quarti di finale.