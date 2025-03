Sport.periodicodaily.com - Inter-Feyenoord: le probabili formazioni

Gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2024/2025. Dopo aver battuto gli olandesi all’andata con due gol di scarto, i nerazzurri devono difendere il proprio vantaggio tra le mura amiche.si giocherà martedì 11 marzo 2025 alle ore 21 presso lo stadio Meazza.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I quarti di finale sono ad un passo per i nerazzurri che, in caso di qualificazione, troveranno la vincente tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen. Tuttavia non sono ammesse distrazioni, anche perché la squadra di Inzaghi, sempre capolista in campionato, non vuole macchiare il cammino pressoché perfetto del girone eliminatorio dove ha chiuso al quarto posto.Agli olandesi serve un’impresa ai limiti dell’impossibile considerato il maggior tasso tecnico degli avversari.