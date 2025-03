Inter-news.it - Inter-Feyenoord, Kruzliak l’arbitro di Champions League: designazione

Inter-Feyenoord è la partita valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Si gioca alle ore 21 a San Siro questo martedì, di seguito la designazione arbitrale. Il direttore di gara è Ivan Kruzliak.

INTER-FEYENOORD (martedì 11 marzo ore 21)
CHAMPIONS LEAGUE – RITORNO OTTAVI DI FINALE

Arbitro: Ivan Kruzliak (Slovacchia)
Assistenti arbitrali: Branislav Hancko (Slovacchia), Jan Pozor (Slovacchia).
Quarto ufficiale: Peter Kralovic (Slovacchia).
VAR: Cristiano Dingert (Germania).
AVAR: Marchio Benjamin (Germania).