Inter-news.it - Inter, doppio salto contro il Monza: ora due finali – TS

Leggi su Inter-news.it

Simone Inzaghi strappa un successo che può valere un pezzetto di stagione. Come spiegato da Tuttosport nell’edizione odierna, l’convince nel secondo tempo e rilancia la corsa scudetto. SOGNI – Dopo un rocambolesco primo tempo, l’vince 3-2ile chiude una rimonta emozionante. Sotto di 2-0 a causa di due disattenzioni difensive che hanno permesso ai giocatori del, Birindelli e Keita, di segnare. Archiviate le difficoltà iniziali, l’ha dominato a San Siro con il 69% di possesso palla e ben 30 tiri, 9 dei quali in porta. Come riportato da Tuttosport, Inzaghi può ringraziare Arnautovic, Calhanoglu, autore della rete del pareggio, e Kyriakopoulos che firma il sorpasso con l’autogol ufficializzato dalla GLT., tanto coraggio nella ripresa! Ora dueCORAGGIO – Inzaghi, si legge sul quotidiano, sperava di risolvere prima del 60’ la partitail