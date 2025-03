Oasport.it - Inghilterra-Italia oggi in tv, Sei Nazioni rugby 2025: orario, programma, formazioni, streaming

Prosegue, domenica 9 marzo, alle ore 16.00, il cammino dell’nel Seidi: gli azzurri del CT Gonzalo Quesada saranno chiamati ad affrontare l’nella sfida che si giocherà all’Allianz Stadium di Twickenham.Il CT dell’, Gonzalo Quesada, opera sei cambi nel XV iniziale rispetto alla sconfitta interna patita contro la Francia: titolare Matt Gallagher, mentre Ange Capuozzo giocherà estremo, con Tommaso Allan in panchina. Schierati dal 1? anche Stephen Varney ed il rientrante Monty Ioane.Per il match della quarta giornata del Seidila diretta tv sarà disponibile su Rai 2 HD e Sky Sport Uno, mentre la direttasarà fruibile su Rai Play, Sky Go e NOW, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.Sei: la Scozia passeggia sul Galles, ma regala due punti di bonusCALENDARIO SEIDomenica 9 marzo – Allianz Stadium di Twickenham16.