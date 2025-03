Internews24.com - Infortunio Zielinski, problema al polpaccio e cambio forzato in Inter Monza: la certezza è di non averlo fino alla sosta ma c’è un timore!

di Redazionealin: laè di nonma c’è un! Le sensazioniL’lampo rimediato da Piotrè certamente la notizia peggiore che si porta con sé Simone Inzaghi dal successo ottenuto ieri a San Siro in. Il polacco è rimasto in campo una manciata di minuti: poco dopo il suo ingresso in campo, ha sentito una fitta alche lo ha costretto a chiedere la sostituzione quasi tra le lacrime. La Gazzetta dello Sport parla di quelle che sono le sensazioni sull’entità delmuscolare e sui tempi di recupero.– «Contro ilpoteva andare infinitamente peggio, c’era il rischio di doversi preoccupare pure della classifica, come se all’non bastassero già gli affanni legati agli infortuni.