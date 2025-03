Juventusnews24.com - Infortunio Gatti: quali sono le condizioni del difensore verso Juve Atalanta. Novità importanti, si fa largo questo scenario

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24: ecco ledelbianconero. Ci, si faThiago Motta ha recuperato Federicodall’, con ilche negli ultimi due allenamenti aveva svolto un lavoro a parte causa leggero affaticamento. Ma il numero 4 stringe i denti e questa sera sarà presente e a disposizione per il big match.Ma non solo, perchépotrebbe partire titolare nella sfida contro la Dea. Le sensazioni delle ultime ore danno l’ex Frosinone in vantaggio per affiancare Kelly al centro della difesa bianconera.PROBABILI FORMAZIONI: LE ULTIME SULLE SCELTE DI THIAGO MOTTALeggi suntusnews24.com