Internews24.com - Infortunio Cuadrado, il colombiano costretto al cambio alla fine del primo tempo della partita con la Juve: cosa filtra in vista dell’Inter

di Redazione, ilè da valutare per la prossimacontro l’Inter:indel match contro i nerazzurriDura solo 45 minuti lada grande ex di Juan. Schierato dalminuto dal tecnico Gian Piero Gasperini in una posizione avanzata, l’esternoha mostrato subito la sua determinazione nel contribuire al giocoDea. Tuttavia, la sua prestazione è durata solo un, poiché è statoad uscire a causa di un.La prima diagnosi eseguita dallo staff medico dell’Atalanta ha rivelato un risentimento al flessore destro. Questa notizia ha destato preoccupazione tra i tifosi e il personale tecnico, dato chesta diventando sempre di più un giocatore fondamentale per le dinamiche di gioco dell’Atalanta.