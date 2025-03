Internews24.com - Infortunati Inter, Dimarco e Zalewski alzano bandiera bianca anche per il Feyenoord: il piano dello staff medico per il loro recupero

Leggi su Internews24.com

di Redazioneper il: la speranzaper il. Le ultimeLa GazzettaSport ha fatto il punto sugliin casa: dalla lista dei giocatori fermi ai box, ieri è uscito Carlos Augusto, ma il suo posto in infermeria è stato prontamente occupato da Piotr Zielinski. A conferma di come questo sia un periodo sfortunato per la squadra di Simone Inzaghi, falcidiata dagli infortuni soprattutto per via dei tantissimi impegni. L’emergenza riguarda in particolare gli esterni di centrocampo: Darmian,restano infatti ancora indisponibili e, come spiega la Rosea, lo sarannoper la gara di ritorno in Champions League contro il. Ecco quando loconta di recuperare gli ultimi due della lista.