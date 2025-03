Ilrestodelcarlino.it - Infermieri allo stremo: "I turni sono massacranti"

ll coraggio di raccontare. Ad alcunicesenati, quel coraggio non è mancato. Alcuni professionisti della sanità siaffidati al sindacato Nursing Up, denunciando "di lavoro, carenza di personale, ferie e permessi mancati, notti insonni e un carico di lavoro pesantissimo, al limite della sopportazione umana". Ciò unito all’insoddisfazione lavorativa legata a stipendi poco dignitosi. "La situazione è drammatica – dice la referente di Nursing Up Emilia Romagna Francesca Batani –: le frustrazionicontinue. Glisi ritrovano a lavorare con i malati, quando loro stessiin una condizione di totale avvilimento e, a volte, di depressione. In molti ci hanno chiamato. Bisogna avere il coraggio di raccontare questa situazione". Il coraggio, da un mondo silenzioso ma difficile, dove stanchezza e delusioneall’ordine del giorno, è arrivato.