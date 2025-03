Oasport.it - Indian Wells day 4: A Djokovic va tutto storto!

Leggi su Oasport.it

Prestazione alquanto sotto tono del serbo, che per il secondo anno di fila perde all’esordio in California da un lucky loser. Gli orange si confermano amazzagrandi! Giornata positiva in chiave Italia. Ne parliamo in diretta alle 9:30 a TennisMania