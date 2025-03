Indian Wells 2025 l’Italia sorride | Arnaldi Paolini e Bronzetti passano il turno

Leggi su Ilfaroonline.it

del tennis in California. Matteoha battuto Andrey Rublev nel Masters 1000 di, approdando per la prima volta al terzodel torneo americano. L’azzurro ha superato il russo in due set (6-3 7-5) grazie a una prova di lucidità e carattere. Sotto 0-3 nel secondo set, con due break da recuperare, Matteo ha poi dato il via a una grande rimonta, chiusa con un eccezionale tie-break.Giornata positiva anche per Jasminee Lucia, chei rispettivi turni nel singolare femminile faticando più del previsto. Jasmine, numero 6 del ranking, ha regolato la statunitense Iva Jovic (numero 157) in tre set (7-6 1-6 6-3) in due ore e 10 minuti di gioco. Lucia, numero 62 del ranking, ha battuto in due ore di gioco e in due set (6-3 7-5) la polacca Magdalena Frech, numero 30 al mondo.